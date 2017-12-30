Casal invade casa de homem para ‘tirar satisfação’ e acaba na delegacia

Um casal de 27 e 33 anos foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, na madrugada deste sábado (30), depois de invadir a casa de um homem de 27 anos, na reta do Taboco, BR-419, para tirar satisfação. A mulher disse que foi até a casa após ter sido xingada.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e no local se deparou com três pessoas, aparentemente exaltados, saindo do interior da residência.

A vítima disse à equipe policial que a mulher, de 33 anos, e o homem, de 27, teriam invadido sua residência para lhe agredir. A mulher alegou que foi até a residência porque a vítima havia lhe xingado.

O casal confirmou que não residia na casa e que foram até lá para tirar satisfações. Diante dos fatos, o casal foi levado até a delegacia. O caso foi registrado como violação de domicílio e vias de fato.