Flávio Weis será sepultado no Parque Natureza neste sábado

O aquidauanense Flávio Weis, de 35 anos, que morreu ontem, sexta-feira (29) após se envolver em um acidente de trânsito, em Bonito, foi velado na Pax Universal e será sepultado no Cemiterio Parque Natureza, em Aquidauana. A cerimônia está programada para às 8h deste sábado (30).

Flávio conduzia uma motocicleta quando se envolveu no acidente. Ele havia saído no hotel ontem trabalhava como recepcionista, pela manhã, e seguia de para o segundo trabalho, onde atuava como motorista. Ele também já havia trabalhou no Sicredi de Aquidauana.

Como recepcionista, Flávio trabalhava no Marruá Hotel, e na empresa Venzella Transportes, atuava como motorista, ambos em Bonito.

O acidente ocorreu no cruzamento das Rua das Flores com a Rua Pedro Alvares Cabral. Não há informações sobre as causas do acidente.

A vítima foi socorrida e chegou viva ao hospital, mas cerca de duas horas depois e cinco bolsas de sangue aplicadas, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O recepcionista teria sofrido um trauma na cabeça e na região pélvica. O impacto teria dilacerado uma artéria. Flávio que era cardíaco,já havia feito uma cirurgia do coração e em fevereiro de 2018 passaria por outra.