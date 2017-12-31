Sem CNH, piloto de motocicleta sem placa se envolve em acidente na Abdala Maksoud

Um homem de 44 anos foi detido após se envolver em um acidente na R. Abdala Maksoud, no bairro Ovídio Costa I, no início da noite do último sábado (30).

De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor da motocicleta de marca Dafra, de cor prata e sem placa de identificação, acabou se complicando por não possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e por dirigir de forma anormal, gerando perigo de vida a terceiros.

Ele ficou sob cuidados médicos, devido aos ferimentos causados pelo acidente, e a moto foi encaminhada ao pátio do Detran.