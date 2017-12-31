Sem CNH, piloto de motocicleta sem placa se envolve em acidente na Abdala Maksoud

Trânsito
Boletim de ocorrência foi registrado como 'falta de permissão ou habilitação para dirigir - trânsito'
Um homem de 44 anos foi detido após se envolver em um acidente na R. Abdala Maksoud, no bairro Ovídio Costa I, no início da noite do último sábado (30).
De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor da motocicleta de marca Dafra, de cor prata e sem placa de identificação, acabou se complicando por não possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e por dirigir de forma anormal, gerando perigo de vida a terceiros.
Ele ficou sob cuidados médicos, devido aos ferimentos causados pelo acidente, e a moto foi encaminhada ao pátio do Detran.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS