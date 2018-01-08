Chuva forte inunda residência na Vila 40

Drama
Somente em 1h, choveu 60mm
Na tarde do último domingo (07), um grande volume pluviométrico atingiu o município de Aquidauana, causando muitos estragos.
Informações dão conta de que vários problemas foram causados pelas águas das chuvas, uma vez que, somente em 1h, choveu 60mm.
De acordo com uma nota liberada pelo perfil da Prefeitura Municipal, foi elaborada toda uma logística em parceria com a Secretaria de Obras, em conjunto com a Assistência Social, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.
O prefeito, Odilon Ribeiro, pediu empenho no atendimento das famílias atingidas.
Até o momento, não foram divulgadas novas informações sobre o caso.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS