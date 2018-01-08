Chuva forte inunda residência na Vila 40

Na tarde do último domingo (07), um grande volume pluviométrico atingiu o município de Aquidauana, causando muitos estragos.

Informações dão conta de que vários problemas foram causados pelas águas das chuvas, uma vez que, somente em 1h, choveu 60mm.

De acordo com uma nota liberada pelo perfil da Prefeitura Municipal, foi elaborada toda uma logística em parceria com a Secretaria de Obras, em conjunto com a Assistência Social, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

O prefeito, Odilon Ribeiro, pediu empenho no atendimento das famílias atingidas.

Até o momento, não foram divulgadas novas informações sobre o caso.