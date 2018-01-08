Durante surto, homem destrói casa e bate em mãe

Na noite do último domingo (07), a guarnição da Polícia Militar foi acionada para comparecer à Rua Manoel Antônio Paes de Barros, no Centro de Aquidauana, para averiguar um caso de violência doméstica cometido contra uma senhora de 64 anos.

Quando chegaram ao local, uma vítima, que seria irmão do autor, de 33 anos, relatou que o homem entrou na residência visivelmente alterado e quebrando várias coisas dentro de casa, causando uma grande destruição no local.

A idosa, vítima da situação, confirmou o relato de seu filho e que, além de estar bastante alterado, ainda entrou em vias de fato com a mesma.

O autor foi conduzido à Delegacia de Polícia do município para as providências cabíveis, mas a vítima, até o fechamento desta reportagem, ainda não teria comparecido ao Distrito Policial para prestar os esclarecimentos pertinentes.

