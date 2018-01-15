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Após morte de Severino, filhos recebem conforto de "desconhecidos gratos"

Pessoas levam palavras de conforto lembrando das boas ações dele

Renan Nucci

Publicado em 15/01/2018 às 17:36

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A família de Severino Alves de Moura, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) seccional de Aquidauana assassinado em dezembro, ainda se recupera da perda. Em entrevista ao Programa na Mira, da FM Pantaneira, os filhos Priscila e Eduardo falaram do carinho que têm recebido de desconhecidos que os procuram para demonstrar gratidão e lembrar das boas ações do pai, que ajudou quem pôde sem procurar nada em troca.

"Acredito que meu pai não tinha noção sobre o quanto era amado", disse Priscila em entrevista. Segundo ela, as pessoas os procuram para levar palavras de conforto e solidariedade. "Chegam aqui falando das coisas boas que ele fez sem esperar nada em troca. Atos de um homem honrado e digno. E é isso que nos conforta, saber que depois de tudo ele foi um bom exemplo para muitas pessoas. Não tenho dúvidas de que é algo reconfortante".

Eduardo disse ainda que desconhecidos vão até sua casa para agradecer e que, apesar da dor, acredita que Deus tem bons planos para a família. "Deus vai ser o caminho e a solução.  Acredito que ele vai ser fiel com nossa família e tudo será bem encaminhado. Meu pai era nosso porto seguro, mas mais do que isso, era amigo, e companheiro", disse. 

Severino foi morto entre a madrugada dos dias 13 e 14 de dezembro. O corpo estava carbonizado dentro do veículo, dando a primeira impressão de que se tratava de acidente, porém, como o automóvel não havia sinais de batida, e a vítima tinha traumatismo craniano, a Polícia Civil passou a tratar o caso como homicídio e chegou a pedir a prisão preventiva do principal suspeito.

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