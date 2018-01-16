Terça-feira será nublada, chuvosa e poderá ter névoa úmida

Esta terça-feira (16) será mais um dia de tempo instável no município de Aquidauana.

De acordo com a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidades de chuva durante todo o dia, principalmente no período vespertino, quando a chuva poderá ser acompanhada por trovoadas. A noite, ainda conforme os dados do Inmet, é possível que haja névoa úmida pairando sobre a cidade.

A temperatura mínima para o dia é de 23ºC e a máxima de 31ºC.