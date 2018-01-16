Terça-feira será nublada, chuvosa e poderá ter névoa úmida

Previsão do Tempo
A previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Esta terça-feira (16) será mais um dia de tempo instável no município de Aquidauana.
De acordo com a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidades de chuva durante todo o dia, principalmente no período vespertino, quando a chuva poderá ser acompanhada por trovoadas. A noite, ainda conforme os dados do Inmet, é possível que haja névoa úmida pairando sobre a cidade.
A temperatura mínima para o dia é de 23ºC e a máxima de 31ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Informe publicitário
Megaevento acontece de sexta-feira (18/09) a domingo (20/09) em Pedro Juan Caballero; loja terá descontos, promoções-relâmpago e milhares de produtos
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS