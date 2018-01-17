Adolescente de 13 anos tem celular roubado por homem de bicicleta

Aquidauana
Vítima foi abordada no portão da casa de amiga
Ciclista ainda não identificado roubou o celular Moto G Plus de uma adolescente de 13 anos na tarde desta quarta-feira, no Bairro Alto, em Aquidauana.
A vítima chegava na casa de uma amiga na Rua Aniceto da Costa Rondon, quando o autor se aproximou e tentou disfarçar perguntando o nome da rua.
A menina já estava no portão com a amiga no momento que o ladrão tomou o celular da mão dela e disse para que as duas ficassem quietas e entrassem. O caso foi denunciado à Polícia Civil.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS