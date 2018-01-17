Adolescente de 13 anos tem celular roubado por homem de bicicleta

Ciclista ainda não identificado roubou o celular Moto G Plus de uma adolescente de 13 anos na tarde desta quarta-feira, no Bairro Alto, em Aquidauana.

A vítima chegava na casa de uma amiga na Rua Aniceto da Costa Rondon, quando o autor se aproximou e tentou disfarçar perguntando o nome da rua.

A menina já estava no portão com a amiga no momento que o ladrão tomou o celular da mão dela e disse para que as duas ficassem quietas e entrassem. O caso foi denunciado à Polícia Civil.