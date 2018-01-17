Ladrões furtam roda de motocicleta no Ovídio Costa I

Um homem de 31 anos foi vítima de um furto ocorrido por votla de 21h10 da ultima terça-feira (16), no Ovídio Costa I.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima havia deixado sua motocicleta em frente a uma residência no endereço mencionado e, quando voltou, encontrou o veículo sem a roda traseira.

Testemunhas relataram que viram dois jovens com a roda em mãos e que, após a ação criminosa, ambos tomaram rumo ignorado.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Aquidauana.