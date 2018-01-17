Ladrões furtam roda de motocicleta no Ovídio Costa I

Aquidauana
Caso aconteceu por volta de 21h10 da última terça-feira (16)
Um homem de 31 anos foi vítima de um furto ocorrido por votla de 21h10 da ultima terça-feira (16), no Ovídio Costa I.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima havia deixado sua motocicleta em frente a uma residência no endereço mencionado e, quando voltou, encontrou o veículo sem a roda traseira.
Testemunhas relataram que viram dois jovens com a roda em mãos e que, após a ação criminosa, ambos tomaram rumo ignorado.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Aquidauana.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS