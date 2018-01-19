Criminoso furta residência na Vila Pinheiro

Um homem de 33 anos procurou, na manhã desta sexta-feira (19), a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para denunciar um furto ocorrido em sua residência, na Vila Pinheiro, provavelmente durante a madrugada.

Segundo o boletim de ocorrência, quando acordou, encontrou a cerca do fundo de sua casa cortada e sentiu falta de alguns objetos que estavam no quintal e que, provavelmente, foram o principal alvo da ação criminosa.

Como o local não possui nenhum sistema de segurança, os oficiais da Polícia Civil deverão realizar o trabalho de investigação da "forma antiga".