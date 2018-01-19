Criminoso furta residência na Vila Pinheiro

Aquidauana
Crime foi descoberto na manhã desta sexta-feira (19), quando o homem acordou e saiu na varanda de casa
Um homem de 33 anos procurou, na manhã desta sexta-feira (19), a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para denunciar um furto ocorrido em sua residência, na Vila Pinheiro, provavelmente durante a madrugada.
Segundo o boletim de ocorrência, quando acordou, encontrou a cerca do fundo de sua casa cortada e sentiu falta de alguns objetos que estavam no quintal e que, provavelmente, foram o principal alvo da ação criminosa.
Como o local não possui nenhum sistema de segurança, os oficiais da Polícia Civil deverão realizar o trabalho de investigação da "forma antiga".
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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