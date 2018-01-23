Agostinho Nepomuceno será sepultado nesta manhã

O corpo do aquidauanense Agostinho Nepomuceno, que faleceu no último domingo (21), será sepultado a partir das 10h desta terça-feira (23), no Cemitério Municipal de Aquidauana.

Trazido de Cuiabá (MT), cidade onde passou seus últimos dias de vida, o corpo do homem chegou ao município por volta de 22h da última segunda-feira (22). Seu velório foi realizado na capela da Pax Universal e teve início à 00h.

Desejamos à família e amigos de Agostinho os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.