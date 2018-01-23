Agostinho Nepomuceno será sepultado nesta manhã

Despedida
Sepultamento ocorrerá a partir de 10h, no Cemitério Municipal de Aquidauana
O corpo do aquidauanense Agostinho Nepomuceno, que faleceu no último domingo (21), será sepultado a partir das 10h desta terça-feira (23), no Cemitério Municipal de Aquidauana.
Trazido de Cuiabá (MT), cidade onde passou seus últimos dias de vida, o corpo do homem chegou ao município por volta de 22h da última segunda-feira (22). Seu velório foi realizado na capela da Pax Universal e teve início à 00h.
Desejamos à família e amigos de Agostinho os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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