Idoso procura delegacia para denunciar 'problema' em terreno comprado

Um idoso de 60 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana para denunciar um pequeno 'problema' que está tendo após comprar um terreno na quadra 556 da Antônio Alves Corrêa, na Vila São Pedro.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, no terreno há um morador que se recusa a deixar o local mesmo após pedidos do novo proprietário.

Após o transtorno, o idoso foi até a Polícia Civil do município, solicitar as providências cabíveis neste caso.