Idoso procura delegacia para denunciar 'problema' em terreno comprado

Preservação de Direito
Caso aconteceu na manhã da última terça-feira (23)
Um idoso de 60 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana para denunciar um pequeno 'problema' que está tendo após comprar um terreno na quadra 556 da Antônio Alves Corrêa, na Vila São Pedro.
De acordo com as informações do boletim de ocorrência, no terreno há um morador que se recusa a deixar o local mesmo após pedidos do novo proprietário.
Após o transtorno, o idoso foi até a Polícia Civil do município, solicitar as providências cabíveis neste caso.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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