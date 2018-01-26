Sem dinheiro, Funrural não consegue pagar folha salarial de R$ 80 mil

Com dificuldades financeiras, o Hospital Funrural de Aquidauana enfrenta problemas para honrar o pagamento de salários. Funcionários que preferiram não se identificar disseram que até hoje não receberam o 13º. Para piorar a situação, o diretor da unidade, Eulálio Barbosa, disse que não está recebendo incentivo do poder público e que não há previsão para regularizar a situação.

Em conversa com O Pantaneiro, Barbosa chegou a sugerir que a melhor saída para a cidade talvez fosse o fechamento do hospital. Ele explicou que, com base nos contratos firmados, recebeu o suficiente para o pagamento de 12 meses de salário. "O problema é que nossa folha é de 14 pagamentos, com férias e 13º, e agora não temos de onde tirar dinheiro", disse.

O repasse feito pela prefeitura de R$ 17 mil tem sido destinado à compra de insumos hospitalares e refeições, para que a crise não atinja diretamente os pacientes. Porém, mesmo que este valor fosse usado para o pagamento dos salários, não seria suficiente. "Nossa folha hoje é de R$ 80 mil", completou Eulálio.