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Com foco no povo pantaneiro, escolas de samba vão esquentar o carnaval

Concurso deste ano terá premiação em dinheiro

Renan Nucci

Publicado em 01/02/2018 às 16:51

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De olho no título do Carnaval 2018 de Aquidauana, as escolas de samba Acadêmicos do Pantanal e Unidos da Princesa prometem esquentar a Avenida Pantaneta, onde a festa acontece entre os dias 10 e 13 de fevereiro. O enredo de ambas é focado nas tradições pantaneiras, desde o trabalhador rural, até às famosas comitivas.

As duas escolas vão competir, juntamente o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Ponte, pelo título do concurso. Ao todo serão distribuídos R$ 6 mil em prêmios, sendo R$ 3 mil para a escola campeã, R$ 2 mil para a vice e R$ 1 mil para o terceiro lugar. 

Presidente da Acadêmicos do Pantanal, José Marcos Amorim está confiante, principalmente com o resultado dos ensaios.  "Vamos ter dois carros alegóricos e cerca de 280 pessoas no desfile", disse ele, dando uma prévia do enredo. "Nosso tema vai ser festa na roça", limitou-se a dizer, para não estragar a surpresa.

Do outro lado, Adalgisa Fátima dos Anjos, vice-presidente da Unidos da Princesa, garante que a escola segue firme com os ensaios, mas ainda esperar integrar mais pessoas ao grupo. 

"Nosso pensamento é otimista, porque vencemos o concurso de 2011. Contamos com apoio da Prefeitura e esperamos da ajuda do Governo do Estado, mas enquanto isso vamos nos organizando nos bastidores. Nosso enredo está pronto e será Tocando em frente na Avenida, sobre personagens do pantanal e as comitivas pantaneiras", disse.

 

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