Mês começa com céu nublado e chuvas isoladas, diz Inmet

Previsão do Tempo
A previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia
O mês de fevereiro deverá ter um início chuvoso em Aquidauana.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é que o dia 1º de fevereiro, nesta quinta-feira, seja nublado, com chuva isolada e possibilidades de trovoadas acentuadas durante a tarde e a noite.
A temperatura mínima prevista para o dia é de 23ºC e, a máxima, de 30ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Educação
Encontro reuniu profissionais das redes municipal e estadual; atividades abordaram fluência leitora e jogos educativos
Futuro promissor
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