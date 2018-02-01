Mês começa com céu nublado e chuvas isoladas, diz Inmet

O mês de fevereiro deverá ter um início chuvoso em Aquidauana.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é que o dia 1º de fevereiro, nesta quinta-feira, seja nublado, com chuva isolada e possibilidades de trovoadas acentuadas durante a tarde e a noite.

A temperatura mínima prevista para o dia é de 23ºC e, a máxima, de 30ºC.