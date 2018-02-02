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Aquidauana

Sessão Solene marca reabertura dos trabalhos na Câmara Municipal

Vereadores voltam ao trabalho após recesso

Renan Nucci

Publicado em 02/02/2018 às 15:59

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Com a presença do prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro (PSDB),  aconteceu na noite desta quinta-feira (01.02.2018), a Sessão Solene de instalação dos trabalhos legislativos de 2018, realizada no plenário "Estevão Alves Corrêa"

O chefe do Executivo acompanhado da primeira-dama, Maria Eliza Ribeiro, antes de usar a tribuna, na abertura do  ano legislativo, entregou formalmente ao presidente da Câmara Municipal, vereador Valter Neves (PSDB), documento em que  consta as metas e planos da atual gestão para 2018.

A sessão inaugural, presidida por Valter Neves, contou com a participação de todos os vereadores da Casa de Leis e foi abençoada pelo  diácono Cássio Oliveira  da   Paróquia Nossa Senhora Imaculada  Conceição  e  também pelo  pastor Renato Galvão de Paulo – da Igreja do Evangelho Quadrangular de Aquidauana.

Em conformidade com o Regimento Interno da Casa, durante a  sessão foi facultada a palavra livre as lideranças de partidos políticos no legislativo. Usaram da tribuna para saudar o público e também  para destacar a parceria com o executivo em 2018, os vereadores Anderson Meireles (PSB), sargento Cruz (MDB) (suplente, investido no cargo na vaga  do vereador licenciado Mauro do Atlântico, que assumiu a pasta da Educação), Nilson Pontim (PSDB) e a vereadora Lenilda Damasceno (PDT).

Além de Valter Neves e Odilon Ribeiro compuseram a mesa de autoridades, o assessor parlamentar Mario Nélson Argirin, no ato representou o deputado estadual Felipe Orro; deputado estadual Beto Pereira (PSDB), o subtenente Joaquim Juarez Medeiros, no ato representou a comandante do Corpo de Bombeiros, major Geísa; capitão Evandro Ferraz, no ato representou o comandante da Polícia Militar, tenente coronel Praeiro; e comandante do 9º Batalhão de Engenharia e Combate, tenente coronel  Bogoni.

 

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