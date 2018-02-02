Sessão Solene marca reabertura dos trabalhos na Câmara Municipal

Com a presença do prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro (PSDB), aconteceu na noite desta quinta-feira (01.02.2018), a Sessão Solene de instalação dos trabalhos legislativos de 2018, realizada no plenário "Estevão Alves Corrêa"

O chefe do Executivo acompanhado da primeira-dama, Maria Eliza Ribeiro, antes de usar a tribuna, na abertura do ano legislativo, entregou formalmente ao presidente da Câmara Municipal, vereador Valter Neves (PSDB), documento em que consta as metas e planos da atual gestão para 2018.

A sessão inaugural, presidida por Valter Neves, contou com a participação de todos os vereadores da Casa de Leis e foi abençoada pelo diácono Cássio Oliveira da Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição e também pelo pastor Renato Galvão de Paulo – da Igreja do Evangelho Quadrangular de Aquidauana.

Em conformidade com o Regimento Interno da Casa, durante a sessão foi facultada a palavra livre as lideranças de partidos políticos no legislativo. Usaram da tribuna para saudar o público e também para destacar a parceria com o executivo em 2018, os vereadores Anderson Meireles (PSB), sargento Cruz (MDB) (suplente, investido no cargo na vaga do vereador licenciado Mauro do Atlântico, que assumiu a pasta da Educação), Nilson Pontim (PSDB) e a vereadora Lenilda Damasceno (PDT).

Além de Valter Neves e Odilon Ribeiro compuseram a mesa de autoridades, o assessor parlamentar Mario Nélson Argirin, no ato representou o deputado estadual Felipe Orro; deputado estadual Beto Pereira (PSDB), o subtenente Joaquim Juarez Medeiros, no ato representou a comandante do Corpo de Bombeiros, major Geísa; capitão Evandro Ferraz, no ato representou o comandante da Polícia Militar, tenente coronel Praeiro; e comandante do 9º Batalhão de Engenharia e Combate, tenente coronel Bogoni.