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Com show a parte, noivos de Aquidauana arrasam em dança com coreografia que foi destaque na festa

Luiz Guido Junior

Publicado em 07/02/2018 às 14:29

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Crédito do vídeo:

Uma cerimônia marcante com momentos cheios de emoção, cumplicidade, fé e amor e a festa mais animada que já presenciaram. Desta maneira os convidados irão lembrar do casamento dos aquidauanenses Eraldo e Cristina, realizado no dia 27 de janeiro.

A bênção do matrimônio foi ministrada pelo Padre Thiago na Igreja Nossa Senhora Imaculada Conceição sob os olhares de seus convidados, que após, foram recebidos na Loja Maçônica Conquista e Integração para celebrarem com o casal.

Mas o que muitos não imaginavam era a surpresa que os noivos e outros casais de amigos estavam preparando para a noite se tornar ainda mais especial. A festa foi animada por uma dança divertidíssima, um desafio entre a noiva e o noivo, a coreografia formada por um mix de músicas chamou atenção pelos passos bem ensaiados, alegria e descontração dos participantes, animou os convidados e foi o ponto alto para conseguir o que a maioria dos casais desejam: manter a pista de dança lotada até a madrugada!

A dança

Em entrevista ao Site O Pantaneiro, os recém-casados nos contam de onde veio a inspiração e os preparativos para que a surpresa saísse como planejada.

"Vimos alguns vídeos na internet e consideramos a ideia arrojada e mesmo sabendo que não seria fácil, investimos no sonho", afirmou a noiva.

A ideia foi se tornando realidade com o apoio da coreógrafa Renata Ávalo, professora de Zumba da Academia Rf Complexo Fitness na qual a noiva é aluna e que aceitou o desafio de preparar e ensaiar os casais com toda dedicação e disponibilidade. O próximo passo foi convencer os casais de amigos a participarem do momento mais divertido da noite e começar os ensaios, que tiveram início em setembro do ano passado.

"Eram realizados 2 ensaios dos homens e 2 das mulheres por semana, sendo feito separadamente de forma que fossem surpresa para os noivos e os casais que investiram nesse emocionante desafio. Não temos palavras para agradecer o empenho da Professora Renata e de toda a sua família na realização deste sonho, como também a dedicação, comprometimento, empenho e superação dos casais que abrilhantaram nossa festa".


Os noivos

Eraldo Souza, o "Tê", e Cristina Fáveri, a “Cris”, já casados no civil, estão juntos há dez anos e têm dois filhos Edivaldo e Vivian.

Mesmo após muitos anos de união, a vontade em realizar o matrimônio na Igreja tornou-se ainda maior após a participação no encontro de jovens da comunidade católica SEGUE-ME.

"Receber a bênção de Deus era um sonho muito antigo nosso e tudo ganhou mais força após uma intercessão de Nossa Senhora de Fátima durante o Encontro do "Segue-me", em 2017. Neste momento decidimos que era a hora de recebermos este sacramento".

E em homenagem à intercessão recebida, Nossa Senhora de Fátima foi a principal madrinha dos noivos. A imagem acompanhou os noivos durante toda a cerimônia e também na recepção dos convidados durante o jantar.


O vídeo

Nas redes sociais, os vídeos da dança dos noivos surpreendeu até mesmo o casal e muitos convidados que compartilharam as cenas, que ganharam até transmissões ao vivo.

Os comentários parabenizando a ousadia reforçaram que tudo valeu a pena. "Foi tudo lindo. Ficará para sempre em nossa memória", finalizaram.
 

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