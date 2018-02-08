Com estrutura comprometida, pontes precisam de reparos urgentes

Não é de hoje que as pontes de Aquidauana enfrentam problemas estruturais. Nesta manhã, o vereador Sebastiãozinho e o secretário municipal de obras Archibald Macityre, o Mac, fizeram vistorias nos locais e constaram situações como o crescimento de árvores de figueira que comprometem as vigas. Na ponte velha, por exemplo, há 16 vigas que precisam de troca.

O vereador explicou que o objetivo foi o de identificar as falhas e tentar repará-las o quanto antes. "Na ponte boiadeira, os pés de figueira estão comprometendo a estrutura. Terá que ser feita uma limpeza para evitar que a situação piore. Na ponte velha, hoje contamos 16 vigas danificadas que devem ser trocadas. Até mesmo na nova há detalhes para melhorar", relatou.

De acordo com o vereador, o poder público está preocupado com a segurança dos moradores de Aquidauana e Anastácio que transitam pelas pontes, bem como interessado em manter bom estado de conservação dos locais. "Como o Mac esteve com a gente aqui hoje, acredito que a prefeitura vai tomar providências o quanto antes para garantir a durabilidade das pontes e a segurança da população", disse o vereador.