Confira programação do Carnaval 2018 de Aquidauana com apoio do Governo do Mato Grosso do Sul

Prepare os confetes, serpentinas e a fantasia porque o Governo de Mato Grosso do Sul apoia o Carnaval em diversos municípios, entre eles, Aquidauana. Cordões, blocos e escolas de samba receberam auxílio financeiro para levar a tradição e a alegria nos dias de festa.

Segundo o Ministério do Turismo, a expectativa é de que a festa popular injete R$ 11 bilhões na economia brasileira. A programação apoiada pelo Governo tem entrada gratuita. Confira como vai ser a festa no município:

Aquidauana – Pantalfolia “O Carnaval de Todos na Avenida Pantaneta”

Local: Avenida Pantaneta

Sábado (10.2) – A partir das 20h – Bateria das Escolas de Samba / Show Banda do Funil

Domingo (11.2) – A partir das 21h – Bateria das Escolas de Samba / Show do Grupo SPC

Segunda-feira (12.2) – A partir das 21h – Desfile das Escolas de Samba / Show Banda Axé Mixx

Terça-feira (13.2) – A partir das 18h – Matinê com animação dos Doutores da Alegria / Apresentação dos Blocos de Carnaval / Show Banda Linha de Frente.