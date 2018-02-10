Confira programação do Carnaval 2018 de Aquidauana com apoio do Governo do Mato Grosso do Sul

Festa
A programação apoiada pelo Governo tem entrada gratuita
Prepare os confetes, serpentinas e a fantasia porque o Governo de Mato Grosso do Sul apoia o Carnaval em diversos municípios, entre eles, Aquidauana. Cordões, blocos e escolas de samba receberam auxílio financeiro para levar a tradição e a alegria nos dias de festa.
Segundo o Ministério do Turismo, a expectativa é de que a festa popular injete R$ 11 bilhões na economia brasileira. A programação apoiada pelo Governo tem entrada gratuita. Confira como vai ser a festa no município:
Aquidauana – Pantalfolia “O Carnaval de Todos na Avenida Pantaneta”
Local: Avenida Pantaneta
Sábado (10.2) – A partir das 20h – Bateria das Escolas de Samba / Show Banda do Funil
Domingo (11.2) – A partir das 21h – Bateria das Escolas de Samba / Show do Grupo SPC
Segunda-feira (12.2) – A partir das 21h – Desfile das Escolas de Samba / Show Banda Axé Mixx
Terça-feira (13.2) – A partir das 18h – Matinê com animação dos Doutores da Alegria / Apresentação dos Blocos de Carnaval / Show Banda Linha de Frente.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS