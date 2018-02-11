Homem furta celular, se arrepende, devolve aparelho e vai preso

Cipolândia
Autor pegou celular quando vítima foi ao banheiro
A Polícia Militar de Aquidauana prendeu no fim da tarde de ontem, no Distrito de Cipolândia, um homem de 33 anos que furtou um telefone celular. O autor inicialmente negou o crime, mas confessou e acabou entregando o aparelho aos policiais.
Conforme relatado, um homem de 43 anos bebia junto com o autor em uma lanchonete da região, quando saiu para ir ao banheiro deixando ao aparelho celular sobre a mesa. Quando retornou, viu que o telefone havia sumido, juntamente com o suspeito.
A PM foi acionada e conseguiu localizar o autor. Ele inicialmente negou, mas admitiu o furto e entregou o celular da vítima. Em seguida, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.
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