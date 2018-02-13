Folia carnavalesca de terça-feira poderá ser 'atrapalhada' por chuva

A folia carnavalesca desta terça-feira (13) poderá ser atrapalhada pelas fortes chuvas que deverão atingir o município de Aquidauana.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), durante todo o dia o céu estará nublado e sujeito a trovoadas e pancadas de chuva isoladas.

A tendência é de que a temperatura mínima seja de 20ºC e, a máxima, de 29ºC.