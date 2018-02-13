Folia carnavalesca de terça-feira poderá ser 'atrapalhada' por chuva

Previsão do Tempo
Boletim meteorológico é do Instituto Nacional de Meteorologia
A folia carnavalesca desta terça-feira (13) poderá ser atrapalhada pelas fortes chuvas que deverão atingir o município de Aquidauana.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), durante todo o dia o céu estará nublado e sujeito a trovoadas e pancadas de chuva isoladas.
A tendência é de que a temperatura mínima seja de 20ºC e, a máxima, de 29ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS