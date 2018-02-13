Rapaz é flagrado escondendo bicicletas em terreno baldio do Bairro Alto

Um jovem de 27 anos foi flagrado por moradores escondendo bicicletas, possivelmente furtadas, em um terreno baldio na madrugada desta terça-feira (13), no Bairro Alto, em Anastácio.

Conforme o registro policial, os moradores acionaram a polícia quando avistaram o homem escondendo uma bicicleta no local, quando os militares chegaram, o rapaz estava trazendo outras duas.

Ele tentou fugiu ao ver a guarnição, mas foi alcançado. Indagado sobre as bicicletas o suspeito disse que não era o dono das mesmas.

As bicicletas foram encaminhadas para uma delegacia de polícia juntamente com o jovem para esclarecimentos.