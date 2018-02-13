Rapaz é flagrado escondendo bicicletas em terreno baldio do Bairro Alto

Aquidauana
Um jovem de 27 anos foi flagrado por moradores escondendo bicicletas, possivelmente furtadas, em um terreno baldio na madrugada desta terça-feira (13), no Bairro Alto, em Anastácio.
Conforme o registro policial, os moradores acionaram a polícia quando avistaram o homem escondendo uma bicicleta no local, quando os militares chegaram, o rapaz estava trazendo outras duas.
Ele tentou fugiu ao ver a guarnição, mas foi alcançado. Indagado sobre as bicicletas o suspeito disse que não era o dono das mesmas.
As bicicletas foram encaminhadas para uma delegacia de polícia juntamente com o jovem para esclarecimentos.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS