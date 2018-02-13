Último dia do Pantal Folia tem banda Linha de Frente

Aquidauana
A banda linha de frente vai levantar os foliões de Aquidauana nesta terça-feira (13), último dia do Pantal Folia.
A programação oficial encerra hoje e tem, também, a partir das 18 horas, matinê e apresentação dos blocos.
O Pantal Folia levou milhares de pessoas à Avenida Pantaneta nos últimos três dias e promete encerrar com chave de ouro.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS