Último dia do Pantal Folia tem banda Linha de Frente

A banda linha de frente vai levantar os foliões de Aquidauana nesta terça-feira (13), último dia do Pantal Folia.

A programação oficial encerra hoje e tem, também, a partir das 18 horas, matinê e apresentação dos blocos.

O Pantal Folia levou milhares de pessoas à Avenida Pantaneta nos últimos três dias e promete encerrar com chave de ouro.