Enciumado, homem dispara duas vezes contra a casa da ex-sogra

Aquidauana
Momentos antes, o autor foi até a residência do atual namorado da ex
Um homem de 62 anos foi preso ontem (13), após realizar vários disparos contra a residência da ex-sogra e do atual namorado da ex-esposa, em Aquidauana.
Conforme o registro policial, o autor, furioso, chegou na residência da ex-sogra perguntando sobre a ex-mulher e efetuou dois disparos na direção da residência, todos os que estavam no local correram para se esconder.
O auto que estava em uma camionete fugiu em alta velocidade, momentos antes, o homem foi até a residência do atual namorado da ex e efetuou disparos que acertaram o veículo da família.
A polícia foi acionada e localizou o autor momentos depois, na área central de Aquidauana. Ele foi abordado e no interior do veículo foi encontrado um revolver e um facão de 40 centímetros.
O autor foi detido e encaminhado para a delegacia de polícia da cidade. O caso foi registrado como ameaça.
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