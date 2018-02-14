Quarta de cinzas deve ser de chuvas e trovoadas

A previsão do tempo para esta quarta-feira (14) para Aquidauana e Anastácio é de chuvas e trovoadas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia.

Pela manhã chuvas isoladas, a tarde e a noite, as chuvas devem ser mais intensas e com trovoadas. A mínima é de 22°C e a máxima pode chegar aos 31°C.