Após 27 anos, Churrascaria Princesa do Sul fecha as portas em Aquidauana

Fim do ciclo
Idade foi fator determinante na decisão, afirmou proprietária, hoje com 65 anos
A churrascaria Princesa do Sul, com 27 anos de trabalho, fecha as portas nesta quinta feira (15), em Aquidauana. A proprietária Noélia Aracy Rempel, de 65 anos, disse que a idade e questões familiares a levaram a encerrar as atividades no estabelecimento que faz parte da história do município.
São 40 anos de trabalho. As esperanças de continuidade dos negócios familiares estavam depositadas no filho, mas ele se interessou por outro ramo. “Quero agradecer à cidade Aquidauana e a todos os clientes que prestigiaram nossos serviços no decorrer desses anos".
A proprietária relata a questão da idade como o ponto chave da decisão que a mesma considera muito difícil. “Triste sim, mas me sinto realizada por tudo o que construí durante todos esses anos", lamentou.
Noélia afirma que os filhos já não queriam que ela e seu esposo continuassem trabalhando, pois as responsabilidades dos negócios os sobrecarregavam. Quando questionada a respeito dos planos para o futuro, a empresária diz que quer descansar, viajar e aproveitar a vida de outras formas.
O espaço tem ambiente climatizado e 160 lugares. Noélia avisa que, caso alguém se interesse em arrendar o estabelecimento, é só entrar em contato, que durante os próximos dias estarão no mesmo endereço realizando alguns ajustes, ou pelo telefone (67) 3241-3946.
Luto
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DESPEDIDA
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