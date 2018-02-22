Prefeitura de Aquidauana oferta curso profissionalizante de fotografia

Mais uma oportunidade chega à cidade de Aquidauana. Para os amantes da fotografia, a Prefeitura Municipal de Aquidauana está ofertando um curso profissionalizante, ministrado pelo Professor e Pesquisador Alexandre Sogabe.

As aulas terão início no dia 26 de fevereiro e irão até o dia 28. Os encontros ocorrerão na Geração de Renda (em frente ao Caic), das 19h às 22h. As inscrições, limitadas, são gratuitas e poderão ser realizadas até o dia 23 de fevereiro.

Serviço

As inscrições podem ser realizadas na Coordenadoria da Juventude de Aquidauana (prédio da Secretaria de Assistência Social), das 07h às 13h.