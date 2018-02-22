Prefeitura de Aquidauana oferta curso profissionalizante de fotografia

Oportunidade
O curso será ministrado pelo Professor e Pesquisador Alexandre Sogabe
Mais uma oportunidade chega à cidade de Aquidauana. Para os amantes da fotografia, a Prefeitura Municipal de Aquidauana está ofertando um curso profissionalizante, ministrado pelo Professor e Pesquisador Alexandre Sogabe.
As aulas terão início no dia 26 de fevereiro e irão até o dia 28. Os encontros ocorrerão na Geração de Renda (em frente ao Caic), das 19h às 22h. As inscrições, limitadas, são gratuitas e poderão ser realizadas até o dia 23 de fevereiro.
Serviço
As inscrições podem ser realizadas na Coordenadoria da Juventude de Aquidauana (prédio da Secretaria de Assistência Social), das 07h às 13h.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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