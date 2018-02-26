Idoso embriagado provoca acidente na Cidade Nova

Trânsito
Fato foi registrado na Delegacia de Polícia de Aquidauana na noite do último domingo (25)
Um idoso de 74 anos foi o responsável por um acidente ocorrido no fim da tarde do último domingo (25), na Cidade Nova, em frente a uma Igreja Católica de Aquidauana.
De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na mesma noite, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de trânsito no endereço citado. Chegando lá, os oficiais foram informados pela vítima que seu veículo Prisma estava estacionado em frente a igreja, quando o veículo Gol, conduzido pelo idoso, o atingiu.
A guarnição constatou que o autor não sofreu lesão corporal, mas apresentava visível estado de embriaguez. Ele não passou pelo "teste do bafômetro" porque os policiais estavam sem o aparelho, mas, na ocasião, foi elaborado o Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora.
Diante dos fatos, o idoso foi conduzido à Delegacia de Polícia do município para as providências cabíveis.
Luto
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Futuro promissor
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DESPEDIDA
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