Idoso embriagado provoca acidente na Cidade Nova

Um idoso de 74 anos foi o responsável por um acidente ocorrido no fim da tarde do último domingo (25), na Cidade Nova, em frente a uma Igreja Católica de Aquidauana.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na mesma noite, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de trânsito no endereço citado. Chegando lá, os oficiais foram informados pela vítima que seu veículo Prisma estava estacionado em frente a igreja, quando o veículo Gol, conduzido pelo idoso, o atingiu.

A guarnição constatou que o autor não sofreu lesão corporal, mas apresentava visível estado de embriaguez. Ele não passou pelo "teste do bafômetro" porque os policiais estavam sem o aparelho, mas, na ocasião, foi elaborado o Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora.

Diante dos fatos, o idoso foi conduzido à Delegacia de Polícia do município para as providências cabíveis.