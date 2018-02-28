Aulão de Zumba vai arrecadar produtos para famílias afetadas pela cheia

Acontece no próximo dia 03 de março, às 17 horas, na sede do Clube Gressa, Mega Aulão de Zumba em prol das famílias afetadas pela cheia do Rio Aquidauana, em Aquidauana. O ingresso pode ser um quilo de alimento, produtos de higiene, roupas, calçados e qualquer material que possa ser utilizado por pessoas em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa é do casal Rodrigo Ribeiro e Beth Andrade, dona do Studio de Dança Beth Andrade. Segundo Rodrigo, a ideia é fruto do sentimento de solidariedade do povo aquidauanense. "A gente queria ajudar, mas como não tínhamos tanto dinheiro, decidimos fazer o aulão. Aí conseguimos parceiros para o local e para estrutura de som", disse.

As aulas serão ministradas por profissionais capacitados de Campo Grande. Aos interessados em participar, basta comparecer na no Clube Gressa, na data e horário mencionados, portando algum produto para doação. "A gente estava preocupado com a situação das famílias desabrigadas e decidimos mobilizar amigos para ajudar", completou Rodrigo.

