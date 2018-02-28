Cavalaria da PM entrega 7 toneladas de donativos para Aquidauana

Foram entregues ontem, em Aquidauana, 7 toneladas de donativos arrecadados pelo Esquadrão da Polícia Militar Montada (Cavalaria). Entre os itens entregues há roupas, sapatos, utensílios domésticos, brinquedos, água mineral, produtos de higiene pessoal, material de limpeza e alimentos.

Segundo o Ten. Cel. Guilherme Lopes, os donativos foram arrecadados em quatro dias e meio pela corporação. “Meu sentimento é de gratidão, pois todos os militares do Esquadrão de Polícia Montada se envolveram voluntariamente e abraçaram a campanha de arrecadação de donativos para os ribeirinhos de Aquidauana. Foi surpreendente e gratificante ver que os campo-grandenses em tão poucos dias se solidarizaram com o sofrimento das famílias e somaram conosco nessa iniciativa. O resultado está aqui, 7 toneladas de donativos para ajudar os aquidauanenses vitimados pela enchente”, completou.

O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, acompanhado dos secretários municipais Marcos Chaves (Assistência Social) e Wezer Lucarelli (Governo) juntamente com uma equipe de servidores receberam os donativos e em fizeram uma força-tarefa com os policiais para descarregar todos os donativos.

“Quero agradecer ao Ten. Cel. Guilherme e toda a sua equipe de policiais que quando vivenciou pelas mídias o problema que vivemos em Aquidauana, se sensibilizou e com toda a sua equipe promoveu a arrecadação de donativos em Campo Grande. Sou muito grato em nome de todos os aquidauanenses ao trabalho dos militares da Cavalaria e aos campo-grandenses que doaram”, afirmou o prefeito Odilon.

Segundo o depoimento dos policiais militares que vieram de Campo Grande para a entrega dos donativos, a campanha teve a comoção e participação de muitas pessoas que nesse momento de tristeza, mostraram sua sensibilidade e solidariedade, dentre elas, o tetracampeão mundial de boxe Acelino Popó Freitas, que realizou uma visita na Cavalaria para entregar pessoalmente os donativos e voluntariamente gravou um vídeo pedindo donativos aos internautas.

A Prefeitura de Aquidauana fará a triagem e organização das roupas e calçados para serem disponibilizados em um bazar para que as famílias ribeirinhas possam buscar o que precisam. Os demais donativos também serão organizados em kits para serem entregues às famílias ribeirinhas desalojadas e desabrigadas devidamente cadastradas junto à Secretaria Municipal de Assistência Social.

Doações

Durante a enchente muitas famílias tiveram tempo de sair de casa apenas com a roupa do corpo. Nesse momento elas estão voltando aos seus lares e precisam de ajuda e solidariedade para começarem a reconstruir suas vidas.

Graças a todos os cidadãos, empresas e instituições que se solidarizaram, a Prefeitura de Aquidauana agradece as doações de alimentos e roupas que já chegaram até a cidade e a partir desta semana solicitará doações de itens não alimentícios, ou seja, as famílias precisam da ajuda e doação de utensílios domésticos, eletrodomésticos, colchões e móveis.

Os pontos de coleta das doações são: Secretaria de Assistência Social de Aquidauana Rua Honório Simões Pires, n 618 - Cidade Nova; Salão Paroquial da Igreja Matriz; em Campo Grande - a Igreja Perpétuo Socorro (próximo à FETEMS) e o quartel da Cavalaria da Polícia Militar.