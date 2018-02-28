Manobra de veículo provoca acidente no centro de Aquidauana

Trânsito
Colisão aconteceu na rua Marechal Mallet, no sentido bairro centro
Um veículo Ford EcoSport e uma motocicleta envolveram-se em acidente na Rua Marechal Mallet, na região central de Aquidauana. O condutor do veículo não teve nenhum ferimento, porém, o motociclista foi encaminhado para o hospital regional em razão dos ferimentos.
A ocorrência atendida pelo 7º Batalhão da Polícia Militar esclareceu que o motorista do carro seguia no sentido bairro/centro da Marechal Mallet, quando decidiu fazer um retorno. O condutor da motocicleta vinha logo atrás e não conseguiu frear em tempo e bateu no pneu dianteiro do carro.
Conforme verificação no sistema de trânsito, o veículo estava com documentação vencida e por isso foi encaminhado para o Departamento Estadual de Trânsito (Detran). A motocicleta também foi levada até o pátio, pois, no momento da colisão nenhum familiar da vítima compareceu para se responsabilizar pelo veículo.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
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