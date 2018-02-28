Pancadas de chuva e trovoadas continuam a atingir Aquidauana, diz Inmet

A previsão de chuva continua a pairar sobre a região pantaneira.

Nesta quarta-feira (28), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o período matutino será nublado. Durante a tarde, as possibilidades de trovoadas se intensificam e, com a chegada da noite, pancadas de chuva podem voltar a atingir a cidade.

A temperatura mínima de hoje será de 22ºC e, a máxima, de 29ºC.