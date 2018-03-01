Após cheia, ações solidárias crescem e cada cidadão ajuda como pode

A segunda maior cheia da história do rio Aquidauana trouxe à tona o espírito solidário do povo aquidauanense. Cada um faz o que pode para diminuir o sofrimento das famílias desabrigadas. Ontem, por exemplo, foi dia de tratamento estético no abrigo de número 1.

Funcionária da Casa do Trabalhador, Cláudia Morais, que também é cabelereira de profissão, compartilhou seu tempo e habilidades como voluntária, cortando o cabelo dos desabrigados. A ação gerou até uma postagem na página oficial da prefeitura no Facebook, agradecendo pela iniciativa da cidadã.

Durante a enchente, o nível do rio ultrapassou os dez metros e muitas famílias tiveram tempo de sair de casa apenas com a roupa do corpo. Por isso, nesse momento elas estão voltando aos seus lares e precisam da sua ajuda para começarem a reconstruir suas vidas. Todo tipo de doação é preciso, desde alimentos, até roupas, calçados e móveis.



???? PONTOS DE COLETA - Aquidauana

???? Secretaria de Assistência Social de Aquidauana

Rua Honório Simões Pires, n 618 - Cidade Nova;

???? Salão Paroquial da Igreja Matriz;

???? PONTO DE COLETA - Campo Grande

???? Igreja Perpétuo Socorro (próximo à FETEMS)

???? PONTO DE COLETA - Campo Grande

???? Quartel da Cavalaria da Polícia Militar de MS



