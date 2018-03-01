Após cheia, ações solidárias crescem e cada cidadão ajuda como pode

Aquidauana
Funcionária da Casa do Trabalhador corta cabelo de moradores em abrigo
A segunda maior cheia da história do rio Aquidauana trouxe à tona o espírito solidário do povo aquidauanense. Cada um faz o que pode para diminuir o sofrimento das famílias desabrigadas. Ontem, por exemplo, foi dia de tratamento estético no abrigo de número 1.
Funcionária da Casa do Trabalhador, Cláudia Morais, que também é cabelereira de profissão, compartilhou seu tempo e habilidades como voluntária, cortando o cabelo dos desabrigados. A ação gerou até uma postagem na página oficial da prefeitura no Facebook, agradecendo pela iniciativa da cidadã.
Durante a enchente, o nível do rio ultrapassou os dez metros e muitas famílias tiveram tempo de sair de casa apenas com a roupa do corpo. Por isso, nesse momento elas estão voltando aos seus lares e precisam da sua ajuda para começarem a reconstruir suas vidas. Todo tipo de doação é preciso, desde alimentos, até roupas, calçados e móveis.
???? PONTOS DE COLETA - Aquidauana
???? Secretaria de Assistência Social de Aquidauana
Rua Honório Simões Pires, n 618 - Cidade Nova;
???? Salão Paroquial da Igreja Matriz;
???? PONTO DE COLETA - Campo Grande
???? Igreja Perpétuo Socorro (próximo à FETEMS)
???? PONTO DE COLETA - Campo Grande
???? Quartel da Cavalaria da Polícia Militar de MS
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS