Homem é preso em flagrante por violência doméstica

A Polícia Militar de Aquidauana atendeu, na noite do último domingo (04), um caso de violência doméstica na Rua Marechal Mallet, região central do município.

De acordo com o boletim de ocorrência, os oficiais se deslocaram até o endereço citado para atenderem uma mulher de 40 anos que havia sido agredida por seu amásio, de 33 anos. Segundo o relato, ele havia bebido muito e, de repente, ficou agressivo e a segurou com força pelos braços, em seguida, empurrando-a contra a parede, fato presenciado pelo filho da vítima, de 7 anos, que a pedido da mesma ligou para as autoridades policiais.

Quando a guarnição chegou ao local, encontraram o homem dentro de um quarto, onde foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia para as demais providências, juntamente com a vítima, que informou, exaltada, já ter sido agredida anteriormente, mas que os policiais nunca fizeram nada, porque "são amigos do marido e passam o pano".