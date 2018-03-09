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Educação

Dono de mais de 60 prêmios, estudante de Aquidauana grava documentário

Luiz Fernando esteve hoje com The History Channel em Campo Grande

Renan Nucci

Publicado em 09/03/2018 às 14:48

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Orgulho de Aquidauana, Luiz Fernando da Silva Borges, de 19 anos, esteve nesta sexta-feira na Santa Casa de Campo Grande, para gravar documentário com o The History Channel sobre tecnologias do futuro. Formado nas canteiras do Insituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Campus de Aquidauana, o jovem estudante tem mais de 60 prêmios em feiras de ciências e é o maior vencedor do país neste quesito. 

Todo o reconhecimento é fruto das pesquisas desenvolvidas na área de engenharia biomédica, que o levaram a participar de grandes eventos como a Intel ISEF (International Science and Engineering Fair),  Feira Internacional de Ciências e Engenharia realizada anualmente nos Estados Unidos, e uma das mais importantes do mundo, onde já ganhou três prêmios.

Integrante do Núcleo de Atividades em Altas Habilidades/Superdotação de Campo Grande e da Sociedade Brasileira de Computação, Luiz desenvolve pesquisas e tecnologias com: modelagem estatística de processos termodinâmicos para amplificação de DNA; próteses robóticas de membro superior com feedback tátil; dispositivos de monitoramento do sono para a regulação do ciclo circadiano e interfaces cérebro-máquina de loop fechado embarcadas em sistemas de processamento distribuído para a comunicação com pessoas inicialmente classificadas em estado vegetativo ou coma. 

Ele foi o primeiro e único brasileiro a receber os prêmios de primeiro lugar e melhor da categoria, em engenharia biomédica na ISEF. Além disso, recebeu também o prêmio concedido pelo MIT Lincoln Laboratory, por meio do programa Ceres Connection, tendo seu nome submetido para a International Astronomical Union (IAU), que nomeou o asteroide (33503) Dasilvaborges, em sua homenagem.  

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