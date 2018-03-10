MDB apresenta André e Moka como pré-candidatos durante visita à Aquidauana

A Câmara Municipal de Aquidauana recebeu na manhã deste sábado caravana do MDB para apresentar o pré-candidato ao governo do Estado André Puccinelli, e o senador Waldemir Moka, que busca reeleição. Na ocasião, eles se reuniram com autoridades políticas da cidade e também de Anastácio, Miranda e Dois Irmãos do Buriti.

"Queremos basear nosso plano de governo nas necessidades do povo, por isso fizemos este encontro aqui, com o que temos de mais forte do partido em Mato Grosso do Sul, juntamente com o ministro Carlos Marun, Moka e a senador Simone Tebet, além de mais cinco deputados", disse Puccinelli, que já foi governador do Estado.

Segundo o ministro Carlos Marun, o MDB teve gestão excepcional em território sul-mato-grossense e, por este motivo, Puccinelli vem forte para a briga. "Queremos saber quais são as prioridades da dona Maria, do José, do Joãozinho. Estamos apresentando aqui dois dos nossos pré-candidatos e tenho certeza que vamos voltar a governar em 2019, atendendo a necessidade das pessoas", pontuou o ministro.

Para Moka, o momento é colher o maior número de informações possível, para traçar as estratégias de campanha. "Aquidauana é um polo regional muito importante, por isso estamos aqui. Viemos falar sobre nossos candidatos e colher informações para o programa de governo. Estamos fazendo encontros assim em várias regiões e vamos visitar cidade por cidade".



