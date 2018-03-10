Nota de falecimento: Valentina Maria Pereira é velada na Pax

É com pesar que a Pax Universal e os familiares da Sra. Valentina Maria Pereira, comunicam seu falecimento ocorrido no dia 10/03/2018, o seu corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum n° 861 e o sepultamento será realizado no dia 10/03/2018 as 16:00 horas, no Cemitério Municipal de Aquidauana. Aos que comparecerem a família enlutada agradece.