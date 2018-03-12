Aquidauana terá início de semana chuvoso

Este início de semana deverá ser marcado por muita chuva no município de Aquidauana.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de que, nesta segunda-feira (12), pancadas de chuva e trovoadas atinjam a cidade durante todos os períodos do dia.

A temperatura mínima esperada é de 24ºC e, a máxima, de 34ºC.