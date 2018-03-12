MORTE NO TRÂNSITO: mais uma vítima fatal em decorrência de atropelamento

Na noite deste domingo ( 11), por volta das 23h20, Mario Lucio Rondoura Botelho, de 45 anos, foi atropelado por uma caminhonete na rua Antônio Campelo, no Jardim Aeroporto, em Aquidauana. O local era a pista do antigo aeroporto da cidade. De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, uma testemunha diz ter visto uma caminhonete Ford F-250, preta, passando por ele em alta velocidade e na altura onde o corpo da vítima foi encontrado a testemunha alega ainda que viu o referido veículo frear bruscamente.

Após a freada, a caminhonete parou, mas o motorista, que ainda não foi identificado, evadiu do local do acidente e não prestou qualquer tipo de socorro à vítima. A vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro de Aquidauana pelo Corpo de Bombeiros ainda com sinais vitais, porem faleceu após dar entrada no Pronto Socorro.



Em menos de uma semana é o segundo caso de pedestre atropelado. A imprudência dos motoristas, combinação álcool e direção e a alta velocidade são as principais causas desse tipo de acidente.