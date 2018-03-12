MORTE NO TRÂNSITO: mais uma vítima fatal em decorrência de atropelamento

Atropelamento
Em menos de uma semana é o segundo caso de pedestre atropelado. A imprudência dos motoristas, combinação álcool e direção e a alta velocidade são as principais causas desse tipo de acidente.
Na noite deste domingo ( 11), por volta das 23h20, Mario Lucio Rondoura Botelho, de 45 anos, foi atropelado por uma caminhonete na rua Antônio Campelo, no Jardim Aeroporto, em Aquidauana. O local era a pista do antigo aeroporto da cidade. De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, uma testemunha diz ter visto uma caminhonete Ford F-250, preta, passando por ele em alta velocidade e na altura onde o corpo da vítima foi encontrado a testemunha alega ainda que viu o referido veículo frear bruscamente.
Após a freada, a caminhonete parou, mas o motorista, que ainda não foi identificado, evadiu do local do acidente e não prestou qualquer tipo de socorro à vítima. A vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro de Aquidauana pelo Corpo de Bombeiros ainda com sinais vitais, porem faleceu após dar entrada no Pronto Socorro.
Em menos de uma semana é o segundo caso de pedestre atropelado. A imprudência dos motoristas, combinação álcool e direção e a alta velocidade são as principais causas desse tipo de acidente.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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