Terça-feira será de altas temperaturas em Aquidauana

Esta terça-feira (13) será mais um dia de calor intenso no município de Aquidauana.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima prevista para o dia é de 25ºC e, a máxima, de 35ºC. Ainda assim, durante todos os períodos, o céu deverá permanecer nublado, com probabilidades de pancadas de chuva intensificadas durante a tarde.

A umidade máxima, conforme o boletim meteorológico, será de 95% e, a mínima, de 60%.