Terça-feira será de altas temperaturas em Aquidauana

Previsão do Tempo
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Esta terça-feira (13) será mais um dia de calor intenso no município de Aquidauana.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima prevista para o dia é de 25ºC e, a máxima, de 35ºC. Ainda assim, durante todos os períodos, o céu deverá permanecer nublado, com probabilidades de pancadas de chuva intensificadas durante a tarde.
A umidade máxima, conforme o boletim meteorológico, será de 95% e, a mínima, de 60%.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS