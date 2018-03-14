Ajuda humanitária federal vai atender famílias afetadas pela chuva no MS

Seguindo a determinação do governador Reinaldo Azambuja de prestar atendimento às famílias afetadas pelas enchentes em Mato Grosso do Sul, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil conseguiu viabilizar junto ao Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos (Cenad) kits de ajuda humanitária para distribuição nos municípios mais afetados.

Os donativos chegaram nessa terça-feira (13.3) e estão provisoriamente guardados no armazém da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), no Núcleo Industrial Indubrasil, em Campo Grande. São 1.030 colhões, 250 cestas básicas contendo alimentos e kits de higiene e limpeza, 150 kits com fraldas e pomadas para crianças e idosos, além de 10 mil galões de água de cinco litros cada um.

A distribuição será feita pela Defesa Civil de MS na próxima semana a famílias que ficaram desabrigadas e desalojadas em Aquidauana, Anastácio, Bonito, Miranda, Bela Vista e Nioaque. O trabalho é realizado em conjunto com as prefeituras, que estão sendo acionadas para auxiliar e direcionar os donativos somente à população previamente cadastrada no momento dos desastres.

“Essa entrega complementa a fase de resposta de ajuda humanitária para o período crítico e está na lista das ações que nós iniciamos lá no dia do desastre. O que iremos entregar são materiais fundamentais porque a água baixou, mas muitas famílias carentes permanecem em situação de vulnerabilidade”, destacou o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Isaías Ferreira Bittencourt.

Governo presente

O Estado tem sido presente e prestado ajuda às famílias que tiveram de deixar suas casas por conta da chuva em diversos municípios do interior de Mato Grosso do Sul. Em Aquidauana, a primeira ajuda humanitária foi entregue pelo governador Reinaldo Azambuja, que esteve no abrigo organizado pela prefeitura para entrega de cestas básicas e cobertores a 70 famílias. Ele também repassou R$ 550 mil do Fundo da Saúde para a prefeitura prestar assistência à população.

“O apoio do Governo foi fundamental para que a gente pudesse acolher e atender bem os desabrigados. O governador Reinaldo Azambuja já cumpriu o compromisso de enviar recursos para a Saúde, em menos de dez dias o dinheiro estava na conta da Prefeitura e estamos fazendo o atendimento de saúde nos bairros atingidos”, contou o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro. “O Governo ajudou também com combustível para manutenção das estradas dos distritos e aldeias. Está dando um apoio fantástico ao município”, completou.

O suporte estadual incluiu, dentre várias ações, o repasse de recursos e o fornecimento de maquinário e tem sido prestado nos 22 municípios do Estado onde foi homologada pela Defesa Civil Estadual a situação de emergência em decorrência das chuvas.