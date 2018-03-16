Inscrições para vagas de graduação no IFMS terminam neste domingo

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) recebe até domingo, 18, as inscrições no processo seletivo que oferta 271 vagas em cursos de graduação. Podem se inscrever candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2017, 2016 e 2015.

Os cursos de bacharelado, licenciatura e tecnologia são ofertados nos campi Aquidauana, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, conforme a tabela abaixo.

O candidato deve ter obtido nota acima de zero em todas as áreas do conhecimento e na prova de redação do Enem.

As vagas foram abertas após as chamadas regulares e da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

O edital, com as normas do processo seletivo, está publicado na Central de Seleção do IFMS, no endereço www.ifms.edu.br/centraldeselecao

Inscrições – São gratuitas e devem ser feitas na Página do Candidato, disponibilizada na Central de Seleção. Antes de fazer a inscrição, o candidato deve efetuar o cadastro no sistema.

Metade das vagas é reservada aos candidatos que cursaram todas as séries do ensino médio em escola pública. Desse total, há cotas aos que comprovarem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, e às pessoas com deficiência.

O IFMS também oferece um bônus de 20% sobre a nota geral do Enem para os candidatos inscritos na ampla concorrência. Nesse caso, é preciso residir e ser domiciliado na área de abrangência do campus onde a vaga é ofertada.

A opção como cotista ou beneficiário do bônus local deverá ser informada no ato da inscrição.

Seleção – Será feita a partir das notas obtidas pelos candidatos no Enem. Os participantes serão classificados de acordo com a maior nota obtida dentre as três últimas edições do Exame (média aritmética das notas de todas as áreas do conhecimento e da redação), observando a opção de ações afirmativas do candidato.

As notas serão consultadas pelo IFMS diretamente na base do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A previsão é que o resultado preliminar seja divulgado no dia 19 de março. No dia 21, deverão ser publicados o resultado final e a convocação da primeira chamada.

Os convocados deverão fazer a matrícula nos dias 21 e 22 de março, na Central de Relacionamento (Cerel) do campus onde a vaga foi ofertada.

Caso haja vagas, novas chamadas serão publicadas a partir do dia 23.