Aquidauana: jovem é assassinada por seu ex-marido

Feminicídio
O crime teria acontecido porque o suspeito não aceitava o fim do relacionamento
Airyfer Castro, de 22 anos, e seu namorado, Igor Quintana, foram vítimas do ciúme de seu ex-marido. De acordo com testemunhas, na manhã deste sábado a mãe de Airyfer saiu para trabalhar e deixou a porta da casa, onde mora com a filha, encostada.
O suspeito teria pulado o muro e aproveitado a porta aberta da casa para entrar e cometer o crime. Airyfer estava dormindo com o namorado, neste momento o ex-marido invadiu o quarto e esfaqueou os dois.
Igor Quintana, 21 anos, e Airyfer Castro já namoravam a cerca de 2 meses.
O namorado de Airyfer foi esfaqueado diversas vezes e acabou falecendo no local do crime. A moça foi encaminhada ainda com vida para o hospital, mas acabou falecendo antes de receber atendimento. A casa onde o crime aconteceu fica no Bairro Santa Terezinha, Rua João Alves Fialho. O suspeito está foragido.
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