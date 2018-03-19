395 famílias afetadas pela última enchente recebem cestas básicas

Aquidauana
A entrega é demonstração de que a solidariedade faz diferenção na vida de quem precisa
Hoje, 19, 395 famílias de Aquidauana foram contempladas com cestas básicas com alimentos de boa qualidade. A entrega é demonstração de que a solidariedade faz diferenção na vida de quem perdeu quase tudo na mais recente enchente do rio Aquidauana, considerada a segunda maior da história.
O prefeito Odilon Ribeiro, juntamente com a primeira-dama Maria Eliza, Deputado Estadual Felipe Orro, vice-prefeita Selma Suleiman, vereadores, secretários municipais e a equipe da Secretaria de Assistência Social e da Defesa Civil Municipal fizeram a entrega das cestas às famílias.
Os alimentos desta etapa são provenientes da doação feita pelo Grupo Forte Atacadista, numa iniciativa do empresário Beto Pereira intermediada pelo Deputado Estadual Felipe Orro.
A entrega das cestas aconteceu em duas etapas. A 1ª no Salão Paroquial, onde 323 famílias foram contempladas e a 2ª etapa, na Colônia Buriti, em que a Prefeitura entregou mais 72 cestas básicas.
Desde a enchente, essa é segunda vez que a prefeitura entrega cestas básicas às famílias desabrigadas e desalojadas cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência Social.
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