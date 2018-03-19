Semana poderá começar com chuva e altas temperaturas

Este começo de semana poderá ser marcado pela chuva e pelas altas temperaturas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), haverá aumento de nuvens no período da manhã desta segunda-feira (19) e, portanto, acentuam-se as possibilidades de pancadas de chuva à tarde e à noite.

A temperatura mínima durante todo o dia deverá ser de 24ºC e, a máxima, de 35ºC.