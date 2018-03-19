Semana poderá começar com chuva e altas temperaturas

Previsão do Tempo
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Este começo de semana poderá ser marcado pela chuva e pelas altas temperaturas.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), haverá aumento de nuvens no período da manhã desta segunda-feira (19) e, portanto, acentuam-se as possibilidades de pancadas de chuva à tarde e à noite.
A temperatura mínima durante todo o dia deverá ser de 24ºC e, a máxima, de 35ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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