Meteorologia prevê máxima de 34ºC para Aquidauana

O boletim meteorológico aponta para altas temperaturas no município de Aquidauana nesta quinta-feira (22).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apesar do calor, há possibilidades de pancadas de chuva e trovoadas durante todo o dia.

A temperatura mínima deverá ser de 22ºC e, a máxima, de 34ºC.