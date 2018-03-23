Azambuja se reúne com parceiros de PSDB e partidos aliados nesta sexta, em Aquidauana

O governador Reinaldo Azambuja, que busca reeleição, estará nesta sexta-feira, em Aquidauana, para reunião do Fórum Regional com filiados ao PSDB e partidos aliados. O evento tem início a partir das 19 horas, no Clube Arpa, localizado na Rua 13 de Junho, no Bairro Alto.

A caravana, que conta com outras autoridades do PSDB em Mato Grosso do Sul, irá mostrar os rumos do partido para 2018, no âmbito do projeto MS que dá certo. No último dia 10 de março eles estiveram reunidos com parceiros em no Vale do Ivinhema.

No dia 10 de março, Aquidauana recebeu caravana do MDB para apresentar o pré-candidato ao governo do Estado André Puccinelli, e o senador Waldemir Moka, que busca reeleição. Na ocasião, eles se reuniram com autoridades políticas da cidade e também de Anastácio, Miranda e Dois Irmãos do Buriti.