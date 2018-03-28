Clarinda Tamashiro é encontrada morta e adolescente de 16 anos é detido

Violência
Suspeita é de que a vítima tenha sido assassinada durante roubo nesta quarta-feira
A advogada Clarinda Tamashiro foi encontrada morta na tarde desta quarta-feira, no Bairro Alto, em Aquidauana. A idosa estava amarrada e nua, no Depósito Tamashiro, estabelecimento da família localizado na Rua Estevão Alves Corrêa. O principal suspeito é um adolescente de 16 anos que foi apreendido no local. Pode ser que outras pessoas estejam envolvidas, já que o depósito estava fechado desde a manhã.
Conforme apurado, a polícia acredita que a vítima tenha sido alvo de latrocínio, que é roubo seguido de morte e, por enquanto, não é descartada hipótese de violência sexual. O adolescente foi flagrado por comerciantes da região espiando sobre o muro de dentro do quintal para fora, chamando atenção.
Ele foi detido e então populares foram ao depósito, onde se depararam com a vítima morta e acionaram a polícia. O garoto estava com os bolsos cheios de dinheiro e já havia assaltado a vítima em outras três ocasiões. Em dezembro do ano passado, roubou celular e R$ 5 mil dela, mas respondia pelos atos em liberdade.
Existe a possibilidade de que, quando o menor chegou ao local, a mulher já estivesse morta, mas somente a perícia pode confirmar após série de laudos. A advogada ficou viúva em 2015 e desde então cuidava do armazém que era do marido. A Polícia Civil investiga o caso.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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