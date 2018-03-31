Sábado de Aleluia será marcado por altas temperaturas

Este Sábado de Aleluia (31) será um dia marcado por altas temperaturas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Conforme o boletim meteorológico divulgado, a manhã será parcialmente nublada e, durante a tarde, há a possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas, mas o calor deverá ser protagonista durante todo o dia.

A temperatura mínima estimada é de 25ºC e, a máxima, de 33ºC.