Meteorologia prevê tempo estável em MS no domingo de Páscoa

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê tempo estável em Mato Grosso do Sul neste domingo (1). O céu ficará parcialmente nublado a nublado com pancada de chuva isolada apenas no Sudeste do Estado. Nas demais regiões, o céu permanece claro e parcialmente nublado. Em aquidauana e Anastácio, o dia será tempo parcialmente nublado, com mínima de 24°C e máxima de 30°C.

Confira a temperatura prevista para outras cidades:

Campo Grande – 23ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

Dourados – 23ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

Corumbá – 24ºC (mínima) / 31ºC (máxima)

Três Lagoas – 27ºC (mínima) / 34ºC (máxima)

Ponta Porã – 21ºC (mínima) / 25ºC (máxima)

Coxim – 25ºC (mínima) / 31ºC (máxima)