Meteorologia prevê tempo estável em MS no domingo de Páscoa

TEMPO
Em aquidauana e Anastácio, o dia será tempo parcialmente nublado
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê tempo estável em Mato Grosso do Sul neste domingo (1). O céu ficará parcialmente nublado a nublado com pancada de chuva isolada apenas no Sudeste do Estado. Nas demais regiões, o céu permanece claro e parcialmente nublado. Em aquidauana e Anastácio, o dia será tempo parcialmente nublado, com mínima de 24°C e máxima de 30°C.
Confira a temperatura prevista para outras cidades:
Campo Grande – 23ºC (mínima) / 29ºC (máxima)
Dourados – 23ºC (mínima) / 29ºC (máxima)
Corumbá – 24ºC (mínima) / 31ºC (máxima)
Três Lagoas – 27ºC (mínima) / 34ºC (máxima)
Ponta Porã – 21ºC (mínima) / 25ºC (máxima)
Coxim – 25ºC (mínima) / 31ºC (máxima)
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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